ADO Den Haag heeft vrijdagavond in de Keuken Kampioen Divisie ook de derde competitiewedstrijd onder leiding van trainer Dirk Kuijt verloren: op bezoek bij MVV Maastricht werd het 3-1 voor de thuisploeg. Willem II wist wel voor het eerst dit seizoen te winnen en versloeg Telstar met 2-1.

ADO begon dramatisch aan de wedstrijd en stond al na vijftien seconden op achterstand door een goal van MVV-speler Koen Kostons, die de bal door de benen van goalie Hugo Wentges schoot. Mart Remans verdubbelde de voorsprong voor de Limburgers met een intikker bij de tweede paal. Goalgetter Thomas Verheydt bracht na een half uur met een bekeken kopbal de spanning terug in de wedstrijd.

Na rust was ADO de betere ploeg, maar wisten onder meer Verheydt en Jordy Wehrmann het overwicht niet in doelpunten uit te drukken. In de 68e minuut maakte Dailon Livramento tegen de verhoudingen in de 3-1 uit een rebound. Ook bij dat doelpunt zag ADO-keeper Wentges er niet goed uit.

ADO staat na drie wedstrijden negentiende in de Keuken Kampioen Divisie. Het is de slechtste start ooit voor ADO in een competitie. Zondag speelt de club uit de Hofstad thuis tegen Jong Ajax.

MVV juicht na de vroege goal van Koen Kostons. MVV juicht na de vroege goal van Koen Kostons. Foto: Pro Shots

Willem II wint voor het eerst, Roda wint van Den Bosch

Waar ADO niet wist te winnen, kwam Willem II wel voor het eerst tot een overwinning. De ploeg van trainer Kevin Hofland won in eigen stadion met 2-1 van Telstar. Voor rust opende middenvelder Matthias Verreth de score met een halve volley, waardoor de Tilburgers met een 1-0-voorsprong de kleedkamer opzochten.

In de 57e minuut maakte Telstar-aanvoerder Glynor Plet gelijk met een lepe lob over de uitgekomen keeper Joshua Smits. Kort daarna maakte Max Svensson uit een afgeslagen vrije trap het winnende doelpunt, hoewel Telstar nog flink aandrong in de slotfase.

In Noord-Brabant won Roda JC met 0-3 op bezoek bij FC Den Bosch. FC Dordrecht was met 2-1 te sterk voor Jong FC Utrecht, terwijl FC Eindhoven de Brabantse derby op bezoek bij Helmond Sport met 0-1 won door een schitterende goal van invaller Koen Oostenbrink. Een andere Brabantse derby, tussen NAC Breda en TOP Oss, eindigde in het voordeel van de club uit Breda: 1-0.

Matthias Verreth maakte namens Willem II de openingstreffer tegen Telstar. Matthias Verreth maakte namens Willem II de openingstreffer tegen Telstar. Foto: Pro Shots

