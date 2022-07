Noa Lang, Ruud Vormer en Björn Meijer hebben zondag met Club Brugge de Belgische supercup gewonnen. De landskampioen was in Brugge met 1-0 te sterk voor bekerwinnaar KAA Gent.

Andreas Skov Olsen maakte zes minuten voor rust het enige doelpunt van de wedstrijd. De Deen werd aangespeeld door Lang, worstelde zich met een fraaie actie door de verdediging van Gent en passeerde Davy Roef met een van richting veranderd schot.

Enkele minuten eerder kwam Tarik Tissoudali, die in het verleden voor onder meer Telstar en SC Cambuur speelde, tot scoren voor Gent. Het doelpunt van de aanvaller werd echter afgekeurd wegens buitenspel.

Lang en Vormer speelden de hele wedstrijd mee bij Club Brugge. Meijer had ook een basisplaats en werd zeven minuten voor tijd gewisseld.

Club Brugge veroverde de Belgische supercup voor de zeventiende keer in de clubgeschiedenis. Ook vorig jaar wonnen de Bruggelingen de prijs. Gent pakte de Belgische supercup alleen in 2015.

Volgende week zondag begint Club Brugge aan het nieuwe seizoen in de Jupiler Pro League. Dan is KRC Genk de tegenstander in het Jan Breydelstadion.

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om het doelpunt van Club Brugge te bekijken.