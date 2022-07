Ajax is zonder Mohamed Ihattaren vertrokken naar Oostenrijk, waar de selectie van trainer Alfred Schreuder zich voorbereidt op het nieuwe seizoen. Volgens de club is hij niet fit, maar De Telegraaf en VI melden dat de speler last heeft van bedreigingen.

De intimidatie en bedreigingen komen niet uit de hoek van fans, zouden meerdere bronnen binnen de club beweren. Ihattaren krijgt van Ajax de ruimte om de zaken in zijn privéomgeving op orde te krijgen. Pas daarna sluit hij weer aan bij de selectie.

Schreuder zou bij Ihattaren langs zijn geweest om hem te steunen en de club denkt mee aan oplossingen. De twintigjarige Utrechter miste afgelopen week al de trainingen.

Via de officiële kanalen meldt Ajax dat Ihattaren niet fit is en daarom thuis blijft. De aanvallende middenvelder maakte in de eerste twee oefenduels indruk. In de twee daaropvolgende oefenwedstrijden kwam hij echter niet meer in actie voor de Amsterdammers.

Ook Stekelenburg ontbreekt in Oostenrijk

Ook Maarten Stekelenburg laat het trainingskamp schieten. 39-jarige doelman verdedigde in het eerste oefenduel van Ajax met SV Meppen (3-0-zege) nog het doel, maar speelde daarna geen wedstrijd meer. Hij verliet begin deze maand het trainingskamp van Ajax in De Lutte met een voetblessure.

Zomeraanwinsten Owen Wijndal en Steven Bergwijn zijn wél van de partij in Bramberg am Wildkogel. Daarnaast maken ook Remko Pasveer en Antony, die in de voorbereiding nog geen minuten maakten, deel uit van de selectie.

In Oostenrijk speelt de ploeg van trainer Schreuder de komende week twee oefenwedstrijden. Dinsdag neemt Ajax het op tegen Red Bull Salzburg en zaterdag is Europa League-winnaar Eintracht Frankfurt de tegenstander.

Ajax begint het nieuwe seizoen op 30 juli met de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV. Het nieuwe Eredivisie-seizoen start Ajax op 6 augustus met een uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard.