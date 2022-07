PSV heeft zondag de transfer van Jarrad Branthwaite afgerond. De verdediger wordt komend seizoen gehuurd van Everton en sluit na het weekend aan bij de selectie.

PSV meldde zaterdag al dat de gesprekken met Everton in de afrondende fase zaten. Met de komst van Branthwaite zitten de Eindhovenaren weer wat ruimer in de opties achterin. Olivier Boscagli kan door een zware knieblessure in ieder geval tot de winterstop niet in actie komen.

"Daarom wilden we een linksbenige centrale verdediger met kwaliteit op huurbasis aan de selectie toevoegen", zegt directeur voetbalzaken John de Jong. "Jarrad voldoet aan al die eisen. Hij is een speler met veel lengte en hij is fysiek sterk. Hij heeft opbouwende kwaliteiten en is goed bij een-op-eensituaties."

Branthwaite werd in januari 2020 door Everton overgenomen van Carlisle United. De jeugdinternational van Engeland speelde een half jaar op huurbasis voor Blackburn Rovers en kwam vorig seizoen tot acht officiële wedstrijden voor Everton, waar hij nog tot medio 2025 onder contract staat. Door een gebrek aan perspectief op speeltijd mocht hij weer verhuurd worden.

"Het is een voordeel dat Marcel (algemeen directeur Marcel Brands, red.) Jarrad goed kent uit zijn periode bij Everton. Daarom wisten we dat het mogelijk was om hem een seizoen te huren", zegt De Jong.

Branthwaite kijkt uit naar zijn periode in Eindhoven. "PSV gaf me vanaf het eerste moment het gevoel dat ze me écht wilden hebben. De kans om voor de prijzen te spelen en Europese duels uit te vechten, grijp ik met twee handen aan. Het is tijd om mijn kwaliteiten op het veld te laten zien en het team vooruit te helpen."