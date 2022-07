PSV hoort maandag in het Zwitserse Nyon wie de tegenstander wordt in de derde voorronde van de Champions League. FC Twente zit in de koker voor de loting van de derde voorronde in de Conference League en ook AZ krijgt de mogelijke tegenstander alvast te horen. Deze clubs kunnen ze treffen.

PSV kan zich via het zogenoemde League Path voor de groepsfase van de Champions League plaatsen. De ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij geniet een beschermde status en ontloopt daardoor het Benfica van trainer Roger Schmidt, verliezend Europa League-finalist Rangers van trainer Giovanni van Bronckhorst en Fenerbahçe of Dynamo Kyiv.

De op papier sterkste tegenstander die PSV kan treffen, is het AS Monaco van Myron Boadu. De Eindhovenaren speelden vorig seizoen in de groepsfase van de Europa League tegen de club uit de Ligue 1 en wisten beide duels toen niet te winnen. Monaco hield PSV in eigen huis op een doelpuntloos gelijkspel en wist de ontmoeting in Eindhoven te winnen.

Naast Monaco kan PSV gekoppeld worden aan het Oostenrijkse Sturm Graz, het Belgische Union Saint-Gilloise of de winnaar van het duel tussen het Deense FC Midtjylland en AEK Larnaca uit Cyprus. Midtjylland en Larnaca spelen op 19 en 26 juli eerst tegen elkaar in de tweede voorronde.

De eerste wedstrijd van PSV in de derde voorronde van de Champions League wordt op 2 of 3 augustus gespeeld. De return volgt op 9 augustus. De nummer twee van het afgelopen Eredivisie-seizoen wacht op 30 juli eerst nog de wedstrijd tegen Ajax om de Johan Cruijff Schaal.

De loting voor de derde voorronde van de Champions League met PSV begint om 12.00 uur. Als de Brabanders de derde voorronde overleven, moeten ze nog één tegenstander kloppen om de groepsfase te bereiken.

Luuk de Jong hoopt zich met PSV voor de groepsfase van de Champions League te plaatsen. Luuk de Jong hoopt zich met PSV voor de groepsfase van de Champions League te plaatsen. Foto: Pro Shots

Kans is groot dat FC Twente na maandag in het ongewisse blijft

FC Twente, dat afgelopen seizoen op de vierde plek in de Eredivisie eindigde, is geplaatst bij de loting van de derde voorronde van de Conference League (14.00 uur). De kans is overigens groot dat de ploeg van trainer Ron Jans na maandag nog altijd niet weet wie de tegenstander wordt.

FC Twente treft het Zwitserse Lugano of de winnaar van een van de volgende ontmoetingen, die in de tweede voorronde op het programma staan: Kairat Almaty-Kisvárda, Aris Limassol-Neftçi, Velez-Hamrun Spartans en Racing FC Union Luxembourg-Cukaricki.

De heenwedstrijden in de derde voorronde worden op 4 augustus gespeeld en de returns volgen een week later. Bij een succesvolle start van de Europese campagne moet FC Twente nog een tweeluik winnen om de groepsfase van de Conference League te bereiken.

Ook voor AZ is de loting voor de derde voorronde van belang. De Alkmaarders weten wie ze mogelijk treffen als ze in de tweede voorronde afrekenen met FK Tuzla City uit Bosnië en Herzegovina. AZ treft dan Dundee United of de winnaar van een van de volgende tweeluiken: Pogon Szczecin-Brøndby IF, Saint Patrick's Athletic FC-NS Mura of Seinäjoki Jalkapallokerho-Lillestrøm SK.

In totaal kan Nederland dit seizoen met vijf clubs vertegenwoordigd zijn in de Europese hoofdtoernooien. Ajax is als landskampioen rechtstreeks geplaatst voor de groepsfase van de Champions League en Feyenoord is zeker van deelname aan de groepsfase van de Europa League.