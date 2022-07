Luuk de Jong genoot zaterdagavond met volle teugen van zijn eerste wedstrijd in het Philips Stadion in drie jaar. De spits van PSV luisterde zijn officieuze rentree voor eigen publiek op met een doelpunt, al was het niet genoeg voor een oefenzege op Villarreal (1-2).

"Het is heerlijk om terug te zijn. Elke wedstrijd is fantastisch hier, het voelt als thuiskomen. Het is prachtig om dan ook nog een goal te maken", zei aanvoerder De Jong na de vriendschappelijke ontmoeting in gesprek met ESPN.

De 31-jarige De Jong, die deze zomer door PSV werd overgenomen van Sevilla, bekroonde zijn terugkeer in het Philips Stadion na 25 minuten al met een doelpunt. De spits kwam goed voor zijn man en tikte een voorzet van Xavi Simons handig binnen met de buitenkant van zijn linkervoet.

"Het was ook een goede bal van Xavi moet ik zeggen", vertelde De Jong, die tussen 2014 en 2019 al onder contract stond bij PSV. "Hij hoorde mij ook roepen. Ik riep: 'Eerste paal, eerste paal!' Toen gaf hij de bal en raakte ik 'm precies goed met de linkerbuitenkant van mijn voet."

Luuk de Jong speelde zijn eerste wedstrijd in het Philips Stadion in drie jaar. Foto: Pro Shots

'Deze wedstrijd geeft houvast om door te bouwen'

De oefenwedstrijd ging weliswaar verloren, maar trainer Ruud van Nistelrooij hield geen slecht gevoel over aan de ontmoeting met het Villarreal van Arnaut Danjuma. Een week eerder gingen de Eindhovenaren nog met 4-0 ten onder bij Arminia Bielefeld, dat uitkomt op het tweede niveau in Duitsland.

"Onze veldbezetting was beter dan tegen Arminia Bielefeld. Daardoor konden we beter positiespel spelen, al is dat nog voor verbetering vatbaar", zei Van Nistelrooij. "Dit was voor ons een topwedstrijd tegen een Champions League-waardige ploeg, waarin we onze manier van spelen hebben kunnen etaleren. Dat geeft houvast om door te bouwen."

PSV werkt toe naar de wedstrijd tegen Ajax om de Johan Cruijff Schaal op 30 juli en daarna het eerste duel in de derde voorronde van de Champions League, dat enkele dagen later op het programma staat. Voor die tijd spelen de Eindhovenaren nog oefenduels met FC Eindhoven (19 juli) en Real Betis (23 juli).

"Het makkelijkste is als je zo min mogelijk weerstand hebt, want dan is het hosanna. Maar we hebben bewust gekozen voor pittige tegenstanders, met Real Betis in het bijzonder. Daar kunnen we ons mee meten en dan zien we snel waar we naartoe moeten", besloot Van Nistelrooij.