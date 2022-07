PSV heeft zaterdagavond tijdens de oefencampagne voor het nieuwe seizoen met 1-2 verloren van Villarreal. Luuk de Jong nam het doelpunt van de Eindhovenaren voor zijn rekening in het Philips Stadion.

De nieuwe PSV-trainer Ruud van Nistelrooij stelde met doelman Walter Benítez, Ki-Jana Hoever, Xavi Simons en De Jong vier aanwinsten op. Ook Jeremy Antonisse, afgelopen seizoen actief voor Jong PSV, verscheen aan de aftrap.

In de eerste helft maakte PSV een overtuigende indruk tegen de ploeg die het vorig seizoen nog tot de halve finales van de Champions League schopte. Dankzij goed positiespel kreeg de formatie van Van Nistelrooij een aantal kansen.

De openingstreffer van De Jong na 25 minuten kwam dan ook niet uit de lucht vallen. De aanvoerder kwam voor zijn man om een voorzet van Simons af te ronden.

Na de hervatting zat Villarreal veel beter in de wedstrijd en na 47 minuten stond het al 1-1: Yeremi Pino profiteerde van een zee aan vrijheid. Deze goal luidde een sterke fase in van de bezoekers, waar Arnaut Danjuma zich manifesteerde met enkele individuele acties.

Villarreal slaat voor tweede keer toe

Het vele gewissel haalde daarna de vaart uit het duel, maar ruim tien minuten voor tijd vond Villarreal nogmaals een gaatje in de defensie van PSV. Bij de tweede paal kopte Nicolas Jackson raak.

Eerder deze voorbereiding ging PSV met liefst 4-0 onderuit tegen Arminia Bielefeld, dat dit seizoen actief is op het tweede niveau in Duitsland. De ploeg van Van Nistelrooij won wel met 6-0 van het bescheiden BW Lohne en speelde met 2-2 gelijk tegen Cercle Brugge.

PSV speelt zijn eerste officiële wedstrijd van dit seizoen op 30 juli tegen Ajax. Inzet is dan de Johan Cruijff Schaal. Een halve week later, op 2 of 3 augustus, spelen de Eindhovenaren hun eerste wedstrijd in de derde voorronde van de Champions League. Maandag wordt bekend aan welke ploeg PSV wordt gekoppeld.