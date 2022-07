PSV staat op het punt om zich te versterken met Jarrad Branthwaite. De twintigjarige verdediger zal worden gehuurd van Everton, melden de Eindhovenaren.

"De gesprekken tussen PSV en Everton over een huurtransfer van de twintigjarige centrumverdediger bevinden zich in de afrondende fase", meldt de nummer twee van het afgelopen Eredivisie-seizoen.

In een eerder stadium trok PSV al onder anderen Luuk de Jong, Guus Til, Xavi Simons en doelman Walter Benítez aan. Voor de defensie werd eerder al Ki-Jana Hoever gehuurd van Wolverhampton Wanderers.

De twintigjarige Branthwaite vierde in 2018 zijn debuut als prof in dienst van Carlisle United. In 2020 maakte de verdediger de overstap naar Everton, dat hem gedurende het seizoen 2020/2021 aan Blackburn Rovers verhuurde.

Vorig seizoen kwam Branthwaite in zes Premier League-duels in actie voor Everton, de vorige werkgever van de huidige PSV-directeur Marcel Brands.

PSV speelt op 30 juli zijn eerste officiële wedstrijd van het nieuwe seizoen: de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Ajax. De Eindhovenaren staan deze jaargang onder leiding van Ruud van Nistelrooij, de opvolger van Roger Schmidt.