Tom Beugelsdijk is komend seizoen actief in de Keuken Kampioen Divisie. De verdediger tekende zaterdag een driejarig contact bij Helmond Sport, dat op de korte termijn naar de Eredivisie wil promoveren.

De 31-jarige Beugelsdijk kon door Helmond Sport transfervrij worden opgepikt omdat zijn contract bij Sparta Rotterdam deze zomer afliep.

Met Beugelsdijk haalt Helmond Sport een ervaren verdediger naar De Braak. Hij speelde 232 Eredivisie-duels, waarvan het overgrote deel in het shirt van ADO Den Haag. De afgelopen twee seizoenen stond de Hagenaar onder contract bij Sparta Rotterdam.

Eerder in zijn carrière speelde Beugelsdijk ook al twee seizoenen in de Eerste Divisie. In 2010/2011 en 2011/2012 werd hij door ADO Den Haag verhuurd aan FC Dordrecht, waarvoor hij 55 competitieduels speelde. Verder stond hij één seizoen onder contract bij het Duitse FSV Frankfurt.

Helmond Sport werd vorig seizoen nog laatste

Helmond Sport eindigde afgelopen seizoen nog als laatste in de Keuken Kampioen Divisie, maar barst van de ambitie. De Brabantse club wil mede door een financiële injectie van voorzitter Philippe van Esch de weg omhoog inzetten en hoopt binnen drie seizoenen te promoveren.

Deze zomer voegt Helmond Sport op de transfermarkt de daad bij het woord. Naast Beugelsdijk trok de club met onder anderen Peter van Ooijen (FC Emmen), Elmo Lieftink (De Graafschap), Martijn Kaars (FC Volendam) en Daniël Breedijk (Almere City FC) al verschillende ervaren spelers aan.

Beugelsdijk zal zijn debuut bij Helmond Sport wel even uit moeten stellen. Hij kreeg recent een schorsing van vijf wedstrijden, waarvan twee voorwaardelijk, voor het online gokken op wedstrijden uit competities waarin zijn eigen club uitkwam.