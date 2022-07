Feyenoord heeft zaterdagmiddag in de voorbereiding op het nieuwe seizoen met duidelijke cijfers verloren van Union Sint-Gillis. Mede door een treffer van Bart Nieuwkoop, die in het verleden voor de Rotterdammers speelde, won de Belgische ploeg met 0-4.

Union Sint-Gillis was afgelopen seizoen lange tijd in de race voor de Belgische titel en mocht dus een serieuze opponent voor Feyenoord worden genoemd.

Bij de Rotterdammers vierde Javairô Dilrosun zijn officieuze debuut in het oefenduel dat bestond uit twee helften van een uur en werd gespeeld op Varkenoord, het trainingscomplex van Feyenoord. De aanvaller liet zich gelden met enkele individuele acties, maar ook hij kon niet voorkomen dat Feyenoord met een 0-2-achterstand ging rusten.

Voormalig Feyenoorder Nieuwkoop zorgde voor de openingstreffer. Vervolgens verdubbelde Dennis Eckert de marge namens de Belgische bezoekers.

Na de hervatting trad Feyenoord met een volledig ander elftal aan. Ook Jean-Paul Boëtius maakte zijn opwachting. De buitenspeler houdt sinds afgelopen week zijn conditie op peil in Rotterdam-Zuid na het aflopen van zijn contract bij FSV Mainz 05.

Union Sint-Gillis loopt verder weg van Feyenoord

Feyenoord slaagde er na rust niet in om voor een ommekeer te zorgen. Het was aan doelman Thijs Jansen te danken dat Union Sint-Gillis aanvankelijk niet verder wegliep: de keeper keerde een penalty van Teddy Teuma. Vlak voor tijd liepen de bezoekers via Ross Sykes en Ilyes Ziani alsnog uit en werd het liefst 0-4.

Eerder deze oefencampagne ging Feyenoord met 0-7 onderuit tegen FC Kopenhagen. Afgelopen week rekende de ploeg van Arne Slot wél af met Red Bull Salzburg: 1-2. Voor de verliezend Conference League-finalist gaat het Eredivisie-seizoen op 7 augustus van start met een uitwedstrijd tegen Vitesse.

Union Sint-Gillis begint volgende week al aan de Belgische competitie. Dan is Sint-Truiden de tegenstander.