Robert Lewandowski heeft zijn transfer naar FC Barcelona afgerond. De 33-jarige Pool, die overkomt van Bayern München, tekende dinsdag een contract voor vier jaar bij de Catalanen. Eerder al meldden de clubs dat er overeenstemming was bereikt.

Aan het einde van het afgelopen seizoen liet Lewandowski al doorschemeren toe te zijn aan een nieuwe uitdaging. Bayern wilde aanvankelijk geen medewerking verlenen aan een transfer, maar de Poolse topspits bleef volharden in zijn wens om te verkassen.

FC Barcelona bleek al snel het concreetst en na langdurige onderhandelingen bereikten beide clubs eerder deze maand een akkoord. De Catalanen betalen 45 miljoen euro (plus 5 miljoen euro aan bonussen) voor de spits, wiens contract bij de kampioen van Duitsland medio 2023 zou aflopen. In het contract is een ontsnappingsclausule van 500 miljoen euro opgenomen.

Lewandowski maakte in 2014 de overstap van Borussia Dortmund naar Bayern München. De Pool groeide sindsdien uit tot een van de beste spitsen in de geschiedenis van de club.

In 2020 leverde hij met vijftien goals een riante bijdrage aan de Champions League-eindzege van 'Der Rekordmeister'. Vorig jaar volgde de winst van de wereldbeker voor clubs.

Zowel in 2020 als in 2021 sleepte Lewandowski de FIFA-award voor Speler van het Jaar in de wacht. De topspits won nog nooit de Gouden Bal: vorig jaar moest hij bij de prestigieuze verkiezing nipt zijn meerdere erkennen in Lionel Messi.