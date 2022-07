Bayern München-directeur Oliver Kahn bevestigt dat zijn club een akkoord heeft bereikt met FC Barcelona over een transfer van Robert Lewandowski.

"FC Barcelona bood een dusdanig bedrag waardoor een verkoop als zinvol kan worden beschouwd", vertelt Kahn in gesprek met Bild. Volgens die krant leggen de Catalanen een bedrag van 45 miljoen euro neer om de topspits in te lijven.

De 33-jarige spits, wiens contract bij de Duitse kampioen nog doorliep tot medio 2023, zei maanden geleden al dat hij graag naar Catalonië wilde vertrekken, maar het duurde even voordat de clubs er onderling uit waren.

Aanvankelijk zei Kahn zelfs dat er helemaal niet over een transfer viel te praten. "We hebben nu zelf al zaken kunnen doen op de transfermarkt", verklaart de oud-keeper het gewijzigde standpunt. "Met Sadio Mané hebben we een speler van wereldklasse vastgelegd."

Lewandowski meldde zich deze week in afwachting van een akkoord gewoon op het trainingsveld van Bayern, waarbij hij in het seizoen 2020/2021 Gerd Müllers record van de meeste doelpunten in een Bundesliga-seizoen verbeterde. Hij scoorde in die jaargang 41 maal, één keer meer dan 'Der Bomber' in het seizoen 1971/1972.

Robert Lewandowski na het winnen van de Champions League in 2020. Robert Lewandowski na het winnen van de Champions League in 2020. Foto: Getty Images

Lewandowski trainde zaterdag voor het laatst bij Bayern

Lewandowski trainde zaterdag nog één keer mee met Bayern München. "Alles ging zo snel: ik heb nauwelijks de tijd gekregen om afscheid te nemen", laat de aanvaller weten in gesprek met het Duitse Sky. "Dat zal ik later alsnog doen. Ik heb acht bijzondere jaren achter de rug bij Bayern."

De Pool maakte in 2014 de overstap van Borussia Dortmund naar Bayern München en groeide sindsdien uit tot een van de beste spitsen in de geschiedenis van de club.

In 2020 leverde hij met vijftien goals een riante bijdrage aan de Champions League-eindzege van 'Der Rekordmeister'. Vorig jaar volgde de winst van de wereldbeker voor clubs.

Zowel in 2020 als in 2021 sleepte Lewandowski de FIFA-award voor Speler van het Jaar in de wacht. De topspits won echter nooit de Gouden Bal: vorig jaar moest hij bij de prestigieuze verkiezing nipt zijn meerdere erkennen in Lionel Messi.

Lewandowski liet liefst 344 goals aantekenen in 375 officiële duels in dienst van Bayern München.