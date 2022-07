Het heeft er alle schijn van dat Robert Lewandowski deze zomer alsnog de overstap maakt van Bayern München naar FC Barcelona. Volgens verschillende media hebben de clubs zaterdagochtend een akkoord bereikt over een transfersom van zo'n 45 miljoen euro.

Volgens Bild heeft Lewandowski zaterdag al afscheid genomen van zijn ploeggenoten bij Bayern en is hij inmiddels onderweg naar Barcelona om zijn transfer af te ronden. De 33-jarige spits, wiens contract nog één jaar doorloopt, zei maanden geleden al dat hij graag naar Catalonië wilde vertrekken, maar het duurde even voordat de clubs er onderling uit waren.

Lewandowski meldde zich in afwachting van een akkoord gewoon op het trainingsveld van Bayern, waarbij hij in het seizoen 2020/2021 Gerd Müllers record van de meeste doelpunten in een Bundesliga-seizoen verbeterde. Hij scoorde in die jaargang 41 maal, één keer meer dan 'Der Bomber' in seizoen 1971/1972.

De Pool maakte in 2014 de overstap van Borussia Dortmund naar Bayern München en groeide sindsdien uit tot een van de beste spitsen in de geschiedenis van de club.

In 2020 leverde hij met vijftien goals een riante bijdrage aan de Champions League-eindzege van 'Der Rekordmeister'. Vorig jaar volgde de winst van de wereldbeker voor clubs.