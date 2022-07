Shanice van de Sanden keert na vijf jaar terug bij Liverpool. De vleugelaanvaller komt over van VfL Wolfsburg, waarbij ze de afgelopen twee seizoenen onder contract stond.

Met Liverpool gaat de 29-jarige Van de Sanden weer op het hoogste niveau van Engeland spelen. De club werd afgelopen seizoen kampioen in de tweede klasse.

"Van de Sanden was een enorm populaire speelster tijdens haar twee seizoenen bij 'The Reds', van 2016 tot 2017", schrijft haar nieuwe club bij de bekendmaking. In die periode verdiende ze een transfer naar topclub Olympique Lyonnais, waarmee ze in drie jaar tijd drie keer de Champions League en drie keer de Franse titel won.

"Het was mijn eerste buitenlandse avontuur en ik vind het heel bijzonder om nu volwassener terug te keren", zegt Van de Sanden over haar overstap naar Liverpool.

Van de Sanden won in 2017 de Europese titel met het Nederlands elftal, maar is niet geselecteerd voor het EK dat deze maand in Engeland wordt gehouden. Ze speelde tot dusver bijna honderd interlands.

Zonder Van de Sanden kunnen de Oranjevrouwen zich zaterdagavond kwalificeren voor de kwartfinales. De titelverdediger heeft tegen Zwitserland aan een punt genoeg om de laatste acht te halen.

Voor de appgebruikers: klik op de afbeelding om de video van Liverpool met daarin de aankondiging van de komst van Shanice van de Sanden te bekijken.