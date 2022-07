Voormalig UEFA-voorzitter Michel Platini wil niet meer voor de FIFA of de UEFA werken. Ook voor de Franse bond gaat hij niet meer aan de slag, heeft de 67-jarige oud-topvoetballer een week na zijn vrijspraak in een fraudezaak gezegd in een interview.

"Dit heb ik al lang geleden besloten, maar ik wilde het met opgeheven hoofd zeggen en niet als aangeklaagde", vertelde Platini vrijdagavond op de Franse televisiezender LCI.

De Fransman zei dat hij klaar is met "vijftig jaar lang media-aandacht". "Ik denk dat mijn familie en ik een mediapauze verdiend hebben. Als er iets interessants te doen is in het voetbal, zal ik het doen, maar niet bij deze bonden."

Platini en voormalig FIFA-voorzitter Sepp Blatter werden vorige week vrijdag vrijgesproken in een corruptiezaak. De Zwitserse rechtbank oordeelde dat er geen sprake was van fraude bij het uitvoeren van een verdachte transactie, waarvoor de Fransman en de Zwitser terechtstonden.

Platini was tot 2015 voorzitter van de UEFA en wilde in die tijd graag de nieuwe eindverantwoordelijke bij de FIFA worden, maar de fraudeaanklachten ontnamen Platini die mogelijkheid.