Chelsea heeft zaterdag met Kalidou Koulibaly een nieuwe verdediger aangetrokken. De 31-jarige Senegalees komt voor een kleine 40 miljoen euro over van Napoli en tekent een contract voor vier jaar in Londen.

De ploeg van manager Thomas Tuchel kon na het transfervrije vertrek van Andreas Christensen (FC Barcelona) en Antonio Rüdiger (Real Madrid) een nieuwe centrumverdediger goed gebruiken.

Koulibaly speelde 317 duels voor Napoli sinds zijn komst van KRC Genk in 2014. In het seizoen 2018/2019 werd hij verkozen tot beste verdediger van de Serie A.

Koulibaly is na aanvaller Raheem Sterling van Manchester City de tweede zomerse aanwinst van Chelsea, dat sinds de overname door Todd Boehly weer geld te besteden heeft.

Onder de vorige eigenaar, de Rus Roman Abramovich, had de nummer drie van het afgelopen seizoen in Engeland eerder te maken met sancties vanwege de oorlog in Oekraïne.

Mogelijk heeft de komst van Koulibaly naar Chelsea ook gevolgen voor een eventuele transfer van Nathan Aké. De Nederlandse verdediger zou ook op het verlanglijstje van 'The Blues' hebben gestaan.