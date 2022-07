Georginio Wijnaldum gaat definitief niet op trainingskamp naar Japan met Paris Saint-Germain. De Nederlander, die vrijdag nog een assist gaf in een oefenwedstrijd, maakt geen deel uit van de selectie van trainer Christophe Galtier.

De 31-jarige Wijnaldum liet zich in de oefenwedstrijd tegen Quevilly Rouen wel even zien. De middenvelder viel na rust in en leverde de assist op de 2-0 van Djeidi Gassama, die daarmee de eindstand bepaalde.

Het mocht niet baten voor Wijnaldum, want enkele uren later maakte PSG bekend dat hij niet tot de 25-koppige selectie voor het trainingskamp in Japan behoort.

Wijnaldum beleefde een teleurstellend eerste seizoen in Parijs. Hij was voornamelijk bankzitter en werd bovendien gepasseerd voor het Nederlands elftal. De 86-voudig Oranje-international zou inmiddels op een lijst met ongewenste spelers staan bij PSG.

Paris Saint-Germain speelt tijdens het trainingskamp in Japan drie oefenwedstrijden. De Franse kampioen neemt het op tegen Kawasaki Frontale (20 juli), Urawa Red Diamonds (23 juli) en Gamba Osaka (25 juli).

Voor PSG begint het officiële seizoen op 31 juli met de strijd om de Franse supercup tegen FC Nantes. Een week later begint de ploeg van Galtier aan de competitie met een uitwedstrijd tegen Clermont Foot.