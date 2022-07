Vitesse heeft zich vrijdag versterkt met Francisco Reis Ferreira, die bekendstaat onder de naam Ferro. De Portugese verdediger wordt voor één seizoen gehuurd van Benfica, met een optie tot koop.

Volgens Vitesse stond Ferro in de belangstelling van meerdere clubs. Technisch directeur Benjamin Schmedes is dan ook verheugd dat de keuze van de verdediger op de Arnhemse club viel. "We hadden onze ogen al een tijdje op Ferro gericht. We zien in hem namelijk een directe versterking."

De 25-jarige Ferro is na Carlens Arcus en Melle Meulensteen de derde verdediger die Schmedes in deze transferperiode binnenhaalt. De Portugees sluit per direct aan bij de selectie van Vitesse.

Ferro maakte begin 2019 zijn debuut in de hoofdmacht van Benfica. Tot nu speelde hij 65 wedstrijden voor de Portugese topclub, die hem het afgelopen half jaar aan Hajduk Split verhuurde. Eerder kwam de verdediger ook op huurbasis uit voor Valencia.

Voor Vitesse begint het nieuwe Eredivisie-seizoen op 7 augustus. De Arnhemmers spelen dan thuis tegen Feyenoord.