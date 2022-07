ADO Den Haag moet zijn eerste thuiswedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie komend seizoen zonder publiek spelen. Dat heeft de aanklager betaald voetbal bepaald naar aanleiding van de ongeregeldheden tijdens de promotiewedstrijd tegen Excelsior van eind mei.

Op 29 mei speelden ADO en Excelsior om promotie naar de Eredivisie in het Cars Jeans Stadion in Den Haag. De return werd na een knotsgek wedstrijdverloop beslist met een strafschoppenreeks in het voordeel van de Rotterdammers (4-4).

Dit leidde tot woede bij de Haagse fans, die bij een 3-0-voorsprong al dachten dat promotie een feit was. De supporters, die tijdens de wedstrijd al langs de rand van het veld zaten, bestormden na afloop het veld en gooiden met vuurwerk naar de supporters van Excelsior.

De Mobiele Eenheid moest daarna ingrijpen en had de situatie op het veld vrij snel onder controle. De ongeregeldheden verplaatsten zich vervolgens naar buiten het stadion, waar meerdere mensen werden aangehouden.

ADO accepteert de straf van de aanklager betaald voetbal en gaat niet in beroep. De tribunes zullen daarom op 14 augustus leeg blijven bij de wedstrijd tussen de ploeg van trainer Dirk Kuijt en FC Den Bosch.

Op vrijdag 5 augustus begint het nieuwe seizoen in de Keuken Kampioen Divisie. ADO gaat dan op bezoek bij Heracles Almelo.

Voor de appgebruikers: tik op bovenstaande tweet voor beelden van de ongeregeldheden in het stadion van ADO Den Haag.