Ajax heeft vrijdag in een oefenduel met KAS Eupen met 1-1 gelijkgespeeld. Steven Bergwijn en Owen Wijndal maakten hun officieuze debuut voor de Amsterdamse ploeg.

Zowel Bergwijn als Wijndal had een basisplaats tegen Eupen, dat vorig seizoen als vijftiende eindigde in de Jupiler Pro League. Beide nieuwelingen werden in de rust gewisseld. Steven Berghuis, Dusan Tadic en Edson Álvarez hadden ook een basisplaats.

Eupen opende vijf minuten na rust de score via Smail Prevljak. Mohammed Kudus bepaalde in de 84e minuut de eindstand. De aanvallende middenvelder tikte van dichtbij binnen uit een lage voorzet van invaller Nicolás Tagliafico.

De 24-jarige Bergwijn maakte een week geleden de overstap van Tottenham Hotspur naar Ajax. De regerend landskampioen betaalde liefst 31,25 miljoen euro, waarmee hij de duurste Eredivisie-aankoop ooit werd. Wijndal werd door Ajax voor 10 miljoen euro overgenomen van AZ.

Ajax won eerder in de voorbereiding met 3-0 van Meppen en met 3-0 van NK Lokomotiva Zagreb. De Amsterdammers verloren met 5-2 van Paderborn.

Ajax vertrekt dit weekeinde voor een trainingskamp naar Oostenrijk, waar oefenduels wachten met Red Bull Salzburg en Eintracht Frankfurt.