Voormalig PSV-aanvoerder Pleun Strik is donderdagavond overleden. De achtvoudig international van Oranje werd 78 jaar.

Geboren Rotterdammer Strik begon zijn voetballoopbaan in het seizoen 1963/1964 bij Feyenoord en maakte een seizoen later de overstap naar Go Ahead Eagles. In Deventer knokte hij zich in de selectie van Oranje, waarna hij in 1967 de overstap maakte naar PSV.

De Eindhovenaren betaalden zo'n 170.000 gulden voor Strik, destijds een zeer hoog bedrag in het Nederlandse voetbal. Bij PSV was de verdediger vanaf zijn eerste dag een vaste waarde. In zeven seizoenen speelde hij liefst 330 wedstrijden en miste hij slechtst twee duels.

Strik maakte ook deel uit van de Nederlandse WK-selectie in 1974, maar speelde op het toernooi in Duitsland geen minuut. Het Nederlands elftal verloor destijds in de finale van West-Duitsland.

In 1976 verkaste Strik naar EVV, waarmee hij in zijn eerste seizoen naar de Eerste Divisie degradeerde. Een jaar later haalde NEC hem terug naar de Eredivisie, waar hij vier seizoenen speelde. Strik sloot zijn loopbaan in 1984 af bij FC VVV, het latere VVV-Venlo. In totaal speelde hij 457 wedstrijden in het betaalde voetbal.