Manchester United heeft vrijdag Christian Eriksen gecontracteerd. De oud-Ajacied komt transfervrij over van Brentford en tekent een contract tot medio 2025 bij de club van manager Erik ten Hag.

Na Tyrell Malacia is de dertigjarige Eriksen de tweede nieuweling die Ten Hag mag verwelkomen in Machester. "Ik kan niet wachten om mijn eerste wedstrijd voor deze speciale club te gaan spelen", vertelt Eriksen op de site van zijn nieuwe werkgever. Hij is naar eigen zeggen onder de indruk van Ten Hag.

"Ik heb Erik bij Ajax aan het werk gezien en weet hoe hij en zijn staf iedere dag met enorm veel toewijding en perfectionisme aan het werk zijn. Hij is overduidelijk een fantastische coach. Ik heb goede gesprekken met hem over zijn visie gevoerd en heb daardoor alleen nog maar meer zin in de toekomst gekregen."

Eriksen tekende in januari een contract voor een half jaar bij Brentford, waar de Deen zijn eerste speelminuten maakte sinds hij op het EK van vorige zomer een hartstilstand kreeg. Hij kwam tot elf Premier League-wedstrijden, waarin hij een keer scoorde en vier assists gaf.

Eriksen brak door bij Ajax

Eriksen werd in 2008 op zestienjarige leeftijd door Ajax bij het Deense Odense BK weggeplukt. In Amsterdam debuteerde de spelmaker twee jaar later in de hoofdmacht. Na drie kampioenschappen tekende hij in de zomer van 2013 bij Tottenham Hotspur.

Het verblijf van Eriksen bij de topclub uit de Premier League, waarmee hij geen prijzen pakte, duurde zeven seizoenen. Twee jaar geleden verkaste hij naar Internazionale, waar hij na een stroef begin steeds belangrijker werd.

Ruim een jaar geleden zakte Eriksen in elkaar tijdens het EK-duel van Denemarken met Finland. Bij een operatie kreeg de oud-Ajacied een inwendige defibrillator. Omdat daarmee in Italië niet gevoetbald mag worden, werd zijn contract bij Internazionale ontbonden.

Na zijn hartstilstand waren er twijfels over de voetbalcarrière van Eriksen, maar de 109-voudig international maakte in de maanden daarna duidelijk dat hij niet aan stoppen dacht. Brentford pikte hem op, waarna hij zich in de kijker speelde bij verschillende topclubs en vrijdag dus een contract bij Manchester United tekende.