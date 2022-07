Go Ahead Eagles heeft vrijdag de IJslandse middenvelder Willum Willumsson gecontracteerd. De 23-jarige Willumsson komt over van BATE Borisov uit Belarus. Hij tekent voor twee seizoenen bij de club uit Deventer, die hij voornamelijk kent door het gamen.

"De eerste keer dat ik van Go Ahead Eagles hoorde? Dat was een paar jaar geleden toen ik het spel Football Manager speelde", zegt Willumsson op de site van zijn nieuwe club. "Go Ahead Eagles is namelijk een vrij opvallende naam voor een Nederlandse ploeg."

Door het spel keek hij het afgelopen seizoen ook veelvuldig naar wedstrijden in de Eredivisie. "Nederland heeft een grote traditie als het om voetbal gaat en ik houd van de manier waarop er wordt gespeeld. De Nederlandse voetbalstijl past bij mij en is heel anders dan in IJsland en Belarus, waar het vooral op tactiek, verdedigen en fysieke strijd aankomt", zegt Willumsson.

De 23-jarige middenvelder speelde sinds februari 2019 voor BATE Borisov en is eenmalig IJslands international. "Ik hoop in de toekomst nog veel interlands voor IJsland te mogen spelen. Maar mijn eerste prioriteit is dat ik van waarde word voor Go Ahead Eagles en mijn bijdrage kan leveren om met de club opnieuw in de Eredivisie te blijven. Daar gaan we voor."

Go Ahead werd afgelopen seizoen dertiende in de Eredivisie.