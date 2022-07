Manchester United heeft vrijdag ook de tweede oefenwedstrijd onder trainer Erik ten Hag gewonnen. Met invallers Tyrell Malacia, Donny van de Beek en Tahith Chong, die het laatste doelpunt inleidde, wonnen 'The Red Devils' met 1-4 bij Melbourne Victory.

United kwam vroeg op achterstand in Australië, maar stelde nog voor rust orde op zaken. Scott McTominay scoorde uit een van richting veranderd schot en Anthony Martial werkte van dichtbij binnen nadat hij de bal met wat fortuin voor zijn voeten kreeg.

Halverwege besloot Ten Hag zijn elftal volledig om te gooien en mochten de Nederlanders hun opwachting maken. Marcus Rashford gooide het duel na rust op slot met de 1-3 en Chong was voor een groot deel verantwoordelijk voor het slotakkoord. Zijn voorzet werd binnengewerkt door een speler van Melbourne Victory.

Manchester United was dinsdag nog in Thailand, waar de Premier League-club een oefenwedstrijd tegen Liverpool speelde (4-0). Het was het eerste duel onder Ten Hag als coach. Aanwinst Malacia maakte in Bangkok al zijn officieuze debuut voor United.

Het ziet ernaar uit dat Ten Hag op korte termijn ook Lisandro Martínez kan verwelkomen. Ajax is naar verluidt akkoord met Manchester United over een totale transfersom van circa 55 miljoen euro.

Manchester United blijft nu in Australië en speelt daar oefenduels met Crystal Palace (dinsdag) en Aston Villa (zaterdag 23 juli). Daarna volgen nog vriendschappelijke ontmoetingen met Atlético Madrid in Noorwegen (30 juli) en met Rayo Vallecano op Old Trafford (31 juli).