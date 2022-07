Kenneth Taylor heeft vrijdag zijn contract bij Ajax met drie jaar verlengd. De middenvelder, die nu tot medio 2027 vastligt bij de Amsterdammers, neemt daarnaast het rugnummer van Ryan Gravenberch over.

De twintigjarige Taylor doorliep de jeugdopleiding van Ajax en maakte in december 2020 zijn debuut in de hoofdmacht. De speler van Jong Oranje heeft inmiddels 22 officiële wedstrijden achter zijn naam staan in het eerste elftal. Daarin was hij goed voor twee doelpunten en vijf assists.

Vorig seizoen deed Taylor al mee in de laatste zeven Eredivisie-wedstrijden van het seizoen en het lijkt erop dat hij komend seizoen een nog belangrijkere rol gaat vervullen. De Alkmaarder krijgt rugnummer 8, vorig seizoen nog het nummer van Gravenberch.

Leeftijdsgenoot Gravenberch vertrok onlangs voor een bedrag van 18,5 miljoen euro naar Bayern München. Dat bedrag kan door bonussen nog oplopen tot 24 miljoen euro.

Het is de tweede keer in korte tijd dat Ajax een contract van een talent uit de jeugdopleiding verlengt. De verbintenis van aanvaller Naci Ünüvar werd begin deze maand eveneens met drie jaar opengebroken tot medio 2026.

Ajax trapt het seizoen op 30 juli af met een wedstrijd tegen PSV om de Johan Cruijff Schaal. Een week later gaat ook de Eredivisie weer van start; de ploeg van trainer Alfred Schreuder begint de competitie met een uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard.