Russische voetbalteams blijven voorlopig uitgesloten van deelname aan internationale toernooien en wedstrijden. Het internationaal sporttribunaal CAS verwierp vrijdag zes beroepszaken die waren aangespannen tegen de Europese voetbalbond UEFA en de internationale bond FIFA.

De twee voetbalbonden schorsten de nationale teams en clubteams van Rusland vanwege de invasie van Oekraïne.

Als gevolg daarvan ontbreekt het Russische mannenteam in de huidige editie van de Nations League. Ook bij het WK van eind dit jaar in Qatar is Rusland niet van de partij. De Russische voetbalsters werden op het EK in Engeland vervangen door Portugal, dat is ingedeeld in dezelfde groep als Nederland.

In mei spanden FC Zenit, Dynamo Moskou, FC Sochi en CSKA Moskou de beroepszaken aan tegen de UEFA en de FIFA. Destijds werd door de UEFA bepaald dat Russische clubs ook komend seizoen niet mogen meedoen aan Europese toernooien vanwege de Russische inval in Oekraïne. Om die reden werden Russische teams dit seizoen ook al uit de Europese competities gezet.

Zenit verzekerde zich dit jaar van de landstitel en zou normaal gesproken rechtstreeks in de Champions League terechtkomen. De club uit Sint-Petersburg hoopte dat via het CAS alsnog voor elkaar te krijgen.

De Russische voetbalbond stapte in maart al naar het CAS om de algehele schorsing door de UEFA en de FIFA aan te vechten. Ook toen hield het sporttribunaal de schorsing in stand.