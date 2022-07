De KNVB is nog niet akkoord met de overname van NAC Breda door een groep lokale ondernemers. De voetbalbond heeft om aanvullende documentatie gevraagd. NAC benadrukt dat dit geen probleem vormt en verwacht dat de bond snel akkoord zal gaan.

NAC meldde op 20 mei dat de raad van commissarissen (rvc) van de club groen licht had gegeven voor een overname door NAC=Breda, een lokale groep ondernemers. Daardoor zou de club in Bredase handen blijven.

Algemeen directeur Mattijs Manders had de koopovereenkomst met NAC=Breda al getekend, maar de licentiecommissie van de KNVB en de gemeente Breda moesten nog akkoord gaan met de deal.

De voetbalbond is voorlopig nog niet akkoord en wil meer documentatie zien. Volgens NAC vormt het aanleveren van de extra documenten geen probleem. "Dit zal dan ook op korte termijn plaatsvinden", laat de club via een bericht op de website weten. "Na aanlevering is de verwachting dat het akkoord snel volgt."

Wanneer de voetbalbond helemaal akkoord zal gaan, kan NAC niet inschatten. "De bal ligt weer even bij de KNVB", meldt NAC.