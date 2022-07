FC Emmen heeft in Eric Oelschlägel een nieuwe doelman gevonden. De Duitser tekent een contract tot medio 2024 bij de Eredivisionist, met een optie voor een extra seizoen.

De 26-jarige Oelschlägel stond sinds 2020 tot afgelopen zomer onder contract bij FC Utrecht en kwam tot 32 officiële wedstrijden voor de Domstedelingen. In het seizoen 2020/2021 had hij in de meeste wedstrijden een basisplaats, maar afgelopen seizoen was Oelschlägel voornamelijk veroordeeld tot een reserverol.

In de eerste seizoenshelft was Maarten Paes de eerste doelman en na diens vertrek in januari stond Fabian de Keijzer onder de lat bij FC Utrecht. Door een blessure van De Keijzer mocht Oelschlägel de laatste duels van het seizoen keepen.

"Met Eric halen we een uitstekende doelman voor de komende seizoenen binnen", zegt voorzitter Ronald Lubbers. "Hij heeft zich in Nederland en Duitsland al bewezen en is toch pas 26 jaar. We hopen dat hij zich ook bij ons positief zal laten zien om de club en zichzelf verder te ontwikkelen."

Oelschlägel doorliep de jeugdopleiding van Dynamo Dresden en begon zijn profcarrière bij Werder Bremen, waar hij in de jeugd begon en verder alleen in het tweede elftal speelde. De doelman werd in 2018 gestrikt door Borussia Dortmund. Daar kwam hij tot één duel in de hoofdmacht voordat hij in 2020 naar Nederland trok.

FC Emmen werd afgelopen seizoen kampioen van de Keuken Kampioen Divisie en dwong zo rechtstreekse promotie naar de Eredivisie af. Huurling Michael Brouwer, de eerste keeper van afgelopen seizoen, keerde na het succesvolle jaar terug bij degradant Heracles Almelo.