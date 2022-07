AZ moet het in de tweede voorronde van de Conference League opnemen tegen FK Tuzla City. De ploeg uit Bosnië en Herzegovina rekende donderdag in de eerste voorronde overtuigend af met Tre Penne uit San Marino.

Tuzla City was in de return in Sarajevo met 6-0 te sterk voor Tre Penne. De Bosniërs hadden de heenwedstrijd in San Marino vorige week al met 2-0 gewonnen.

Semir Smajlagic opende donderdag tien minuten voor rust uit een strafschop de score voor Tuzla City. In de tweede helft scoorde de thuisploeg via Jasmin Celikovic, Mico Kuzmanovic, Smajlagic en Mustafa Sukilovic maar liefst vier keer in het eerste kwartier. Samir Buric zorgde voor de zesde treffer.

AZ en Tuzla City staan volgende week donderdag eerst tegenover elkaar in Bosnië en Herzegovina. Een week later volgt de return in Alkmaar. Als AZ het tweeluik wint, moet de ploeg nog twee voorrondes doorkomen om het hoofdtoernooi van de Conference League te bereiken.

Tuzla City eindigde afgelopen seizoen als tweede in de Bosnische Premier League, op ruime achterstand van kampioen Zrinjski Mostar. De club komt pas sinds 2018 op het hoogste niveau uit en speelt dit seizoen voor het eerst Europees voetbal.

AZ eindigde afgelopen seizoen als vijfde en verzekerde zich via de play-offs van Europees voetbal. De Alkmaarders haalden vorig seizoen de achtste finales van de Conference League, waarin het Noorse FK Bodø/Glimt te sterk was.