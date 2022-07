Frankrijk heeft zich donderdag geplaatst voor de kwartfinales van het EK voetbal voor vrouwen. De ploeg die geldt als een van de topfavorieten voor de Europese titel boekte in Rotherham een zuinige 2-1-zege op België.

Frankrijk is daarmee het derde land dat zeker is van een plaats bij de laatste acht. Duitsland en het Engeland van bondscoach Sarina Wiegman wisten eveneens de knock-outfase al te bereiken.

Met zes punten uit twee wedstrijden weet Frankrijk ook al dat het bovenaan eindigt in groep D. IJsland (2 punten), België en Italië (1 punt) vechten uit wie er als nummer twee door mag naar de kwartfinales. Maandag om 21.00 uur wordt de poulefase afgesloten met IJsland-Frankrijk en Italië-België.

De Oranjevrouwen zullen de verrichtingen in groep D op de voet volgen. Als Nederland de kwartfinales haalt, wacht daarin namelijk een land uit die poule. De ploeg van bondscoach Mark Parsons weet dat het bij groepswinst in ieder geval favoriet Frankrijk ontloopt in de volgende ronde.

Het uitvallen van Marie-Antoinette Katoto was een tegenvaller voor Frankrijk. Foto: AFP

Frankrijk speelt moeizaam ondanks bliksemstart

Frankrijk maakte zondag in de eerste groepswedstrijd nog veel indruk door met 5-1 van Italië te winnen en ook in het pouleduel met België leek aanvankelijk een monsterscore in de maak. Kadidiatou Diani kopte al in de zesde minuut raak.

Daarna stokte de Franse aanvalsmachine echter en na ruim een half uur kwam België verrassend langszij. Janice Cayman dook vrij op voor de keeper en schoot de 'Red Flames' op 1-1.

Toch ging Frankrijk met een voorsprong rusten door een rake kopbal van Griedge Mbock Bathy. In de tweede helft bleef een grotere score echter uit, al kwam er in de slotfase nog wel een penalty voor Frankrijk. Aanvoerder Wendie Renard miste echter en wist vervolgens ook de rebound niet in een leeg doel te schuiven.

Flinke tegenvaller voor Frankrijk was het uitvallen van aanvaller Marie-Antoinette Katoto. De sterspeler moest al na een kwartier naar de kant met een blessure aan haar been.

Stand groep D 1. Frankrijk 2-6 (+5)

2. IJsland 2-2 (+0)

3. België 2-1 (-1)

4. Italië 2-1 (-4)

Italië en IJsland blijven in de race door gelijkspel

Italië pakte eerder op de avond in dezelfde poule tegen IJsland het eerste punt. Het duel in het Academy Stadium in Manchester eindigde in 1-1. Beide landen hebben nog kans om de kwartfinales te halen.

Al in de derde minuut was het raak voor IJsland. Een verre ingooi kwam voor de voeten van Karolína Vilhjálmsdóttir, die fraai afwerkte. Na rust kwamen de Italianen onder leiding van invaller Barbara Bonansea veel beter in de wedstrijd. In de 62e minuut tikte Valentina Bergamaschi na een voorzet vanaf de linkerkant binnen en trok ze de stand gelijk.

Daarna kreeg de ploeg van bondscoach Milena Bertolini nog verschillende kansen om de wedstrijd winnend af te sluiten. In de 72e minuut schoot uitblinker Bonansea op de paal en een minuut later liet ook Flaminia Simonetti de kans op een Italiaanse zege onbenut.