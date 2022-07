Italië en IJsland hebben donderdagavond in Manchester met 1-1 gelijkgespeeld in groep D van het EK voetbal voor vrouwen. Beide ploegen hebben nog kans om zich te plaatsen voor de volgende ronde.

Italië was het toernooi gestart met een flinke nederlaag tegen Frankrijk (5-1), terwijl IJsland een punt pakte tegen België (1-1).

Al in de derde minuut was het raak voor de IJslanders. Een verre ingooi kwam voor de voeten van Karolína Vilhjálmsdóttir, die fraai afwerkte. In het restant van de eerste helft kwam Italië deze vroege domper niet te boven. De ploeg had vooral balbezit op het middenveld en kwam nauwelijks tot uitgespeelde kansen.

Na rust kwamen de Italianen onder leiding van invaller Barbara Bonansea veel beter in de wedstrijd. In de 62e minuut tikte Valentina Bergamaschi na een voorzet vanaf de linkerkant binnen en trok ze de stand gelijk.

Daarna kreeg de ploeg van bondscoach Milena Bertolini nog verschillende kansen om de wedstrijd winnend af te sluiten. In de 72e minuut schoot uitblinker Bonansea op de paal en een minuut later ging een inzet van Flaminia Simonetti net naast.

IJsland had na rust niet veel in de melk te brokkelen, maar kreeg in de 87e minuut nog een grote kans om te scoren via Vilhjálmsdóttir. Zij schoot echter volledig vrijstaand naast.

Beide ploegen kunnen nog door naar de kwartfinales, maar hebben dit niet meer in eigen hand. Donderdag om 21.00 uur speelt Frankrijk in dezelfde poule tegen België. Maandag om 21.00 uur staan IJsland-Frankrijk en Italië-België op het programma.

Stand groep D 1. Frankrijk 1-3 (+4)

2. IJsland 2-2 (+0)

3. België 1-1 (+0)

4. Italië 2-1 (-4)