Burak Yilmaz heeft zich donderdag bij zijn presentatie als speler van Fortuna Sittard van zijn ambitieuze kant laten zien. De Turkse topspits verwacht veel van zijn periode bij de Limburgse Eredivisie-club.

"Ik ben heel blij om hier te zijn. Hopelijk hebben we veel succesvolle jaren samen. Dit is een groot project voor mij en voor de club. Samen gaan we het nog groter maken", begon de 36-jarige Yilmaz de persconferentie in Sittard.

Fortuna maakte de verrassende komst van de aanvaller eind vorige maand bekend. Hij tekende een contract voor vijf jaar, waarvan twee als speler. Yilmaz gaat daarna normaal gesproken aan de slag als trainer of directeur, maar daar wilde hij het nog niet over hebben.

"Op dit moment denk ik alleen aan de twee jaar dat ik hier als voetballer aan de slag ga. Natuurlijk moet ik op mijn leeftijd wel aan de toekomst denken en daarom past dit project goed bij mij. Dit is een stap vooruit in mijn carrière", zei Yilmaz.

'We moeten met beide benen op de grond blijven staan'

Yilmaz bracht het grootste gedeelte van zijn loopbaan door in Turkije. In de zomer van 2020 trok de 77-voudig international naar Lille, waarmee hij verrassend kampioen werd. Yilmaz beschikte over een aflopend contract bij de Franse club en kon zodoende transfervrij naar Fortuna, dat met Isitan Gün een Turkse eigenaar heeft.

Hoewel Lille in de top van Frankrijk speelt en Fortuna normaal gesproken vooral tegen degradatie zal moeten strijden, is Yilmaz optimistisch. "Toen ik naar Lille ging, kreeg ik ook veel vragen over de mogelijkheden en toen werden we kampioen. Ik ben me ervan bewust dat er grenzen zijn, maar ik ben benieuwd wat er hier in de toekomst mogelijk is. We moeten wel met beide benen op de grond blijven staan."

Routinier Yilmaz nam twijfels over zijn fitheid ook direct weg. "Vorig seizoen heb ik in totaal bijna vijftig wedstrijden gespeeld. De fysio heeft gezegd dat ik tijdens de vakantie moest herstellen en dat heb ik gedaan." Toen hij de vraag kreeg wanneer hij begint met trainen, reageerde de topaankoop gevat. "Als deze persconferentie voorbij is."