Ousmane Dembélé heeft zijn contract bij FC Barcelona verlengd tot medio 2024. Met zijn handtekening is een einde gekomen aan maandenlange speculaties over de toekomst van de 25-jarige aanvaller.

Alles leek afgelopen winter nog uit te wijzen op een breuk tussen de Fransman en FC Barcelona. Nu is er na maanden van onderhandelen alsnog sprake van een doorbraak, hoewel Dembélés contract op 30 juni afliep.

Volgens Catalaanse media levert de speler 40 procent van zijn salaris in en kan hij volgens de nieuwe voorwaarden rekenen op een jaarsalaris van 6 miljoen euro.

FC Barcelona betaalde in 2017 liefst 140 miljoen voor de Franse speler, die overkwam van Borussia Dortmund. Door aanhoudend blessureleed en problemen met de discipline (hij meldde zich bijvoorbeeld enkele keren te laat op de training) lukte het de international niet om de hoge verwachtingen waar te maken. In de afgelopen vijf jaar kwam hij tot 32 goals in 150 officiële optredens.

Omdat het er in januari nog op leek dat Dembélé zijn verbintenis niet wilde verlengen, zette FC Barcelona de buitenspeler op de transferlijst. Zo zouden de Catalanen alsnog een vergoeding kunnen incasseren voor de speler die anders transfervrij de deur uit zou lopen.

"We willen alleen spelers die zich volledig inzetten. We hebben hem verteld dat hij zo snel mogelijk de club moet verlaten", liet directeur Mateu Alemany zelfs optekenen in januari.

Dembélé werd uitgefloten door fans van FC Barcelona

Trainer Xavi bleef Dembélé echter inzetten na het verstrijken van de transferdeadline in de winter. Aanvankelijk werd de Fransman uitgefloten door veel FC Barcelona-fans, maar door enkele sterke optredens maakte hij zich al snel weer populair.

FC Barcelona maakte woensdag nog melding van een principeakkoord met Leeds United over de komst van Raphinha. In een eerder stadium kwamen Andreas Christensen en Franck Kessié transfervrij over van respectievelijk Chelsea en AC Milan.