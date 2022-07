Danielle van de Donk voorkwam woensdag met een prachtig afstandsschot dat de Oranjevrouwen in de groepswedstrijd tegen Portugal op het EK tegen puntenverlies opliepen (3-2). De matchwinner concludeerde na afloop dat Nederland het zichzelf onnodig moeilijk had gemaakt.

"We begonnen best wel goed en komen met 2-0 voor. Ik dacht nog: als we er nog eentje bij weten te prikken zijn we wel veilig", zei Van de Donk tegen de NOS.

De middenvelder zag echter dat Nederland niet door kon drukken en door een penalty kort voor rust de aansluitingstreffer incasseerde. Vroeg in de tweede helft maakte Portugal zelfs gelijk.

"Het werd heel rommelig en zij gingen heel erg op de counter spelen", concludeerde Van de Donk. "We moeten echt de puntjes op de i gaan zetten, want we geven gewoon veel te veel weg."

"Het is ook zo onnodig. Als ik naar de individuele kwaliteiten kijk zijn we zoveel beter. Maar we maken het onszelf zo moeilijk en dat hoeft helemaal niet."

Daniëlle van de Donk wordt na haar doelpunt bedolven door ploeggenoten. Daniëlle van de Donk wordt na haar doelpunt bedolven door ploeggenoten. Foto: AFP

'Ploeggenoten zeiden dat ik het echt heb verdiend'

Van de Donk hielp Nederland zelf over het dode punt door na ruim een uur spelen op prachtige wijze de 3-2 te maken. Ze stuurde de bal van zo'n twintig meter met veel gevoel in de bovenhoek.

"Dat was heel mooi. Op een EK gaat het toch vooral om de zege. Dus als we met dit voetbal in de finale komen, prima. Maar het liefste wil je heel mooi voetbal spelen en je weet ook dat je nog zoveel meer kan."

Ook voor Van de Donk persoonlijk was het een fijne opsteker. Voor het toernooi kwakkelde ze maandenlang met een voetblessure.

"Toen we het doelpunt vierden en de hele bende op me lag zeiden ze: 'Je hebt dit echt verdiend.' Dat doet me eigenlijk nog veel meer dan een mooi doelpunt maken."