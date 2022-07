De Slowaakse spits Robert Bozeník wordt door Feyenoord voor één seizoen aan het Portugese Boavista verhuurd, zo meldt de club woensdag. De Portugese club heeft ook een optie tot koop bedongen.

Het bedrag waarvoor Boavista Bozeník over kan nemen, is niet bekendgemaakt.

De 22-jarige Bozeník kwam in januari 2020 voor vier miljoen euro over van MSK Zilina, dat uitkomt op het hoogste niveau in zijn zijn thuisland. Bij Feyenoord wist hij geen indruk te maken: in 28 wedstrijden scoorde hij vier doelpunten. Afgelopen seizoen werd hij verhuurd aan Fortuna Düsseldorf.

De spits - die nog een contract tot medio 2024 in De Kuip heeft - kwam ook op het tweede niveau in Duitsland maar moeilijk tot scoren. In twintig wedstrijden liet hij het netje twee keer bollen.

Boavista werd afgelopen seizoen twaalfde in de Primeira Liga. Bij de Portugezen staat ook Nederlander Kenji Gorré onder contract, die in het verleden uitkwam voor onder meer ADO Den Haag.