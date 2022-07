De chaos rond de Champions League-finale tussen Real Madrid en Liverpool in Parijs is veroorzaakt door een "disfunctionerende organisatie op alle niveaus", concludeert de Franse senaatscommissie die onderzoek deed naar de wanordelijkheden.

Een van de dieptepunten was dat de politie met traangas fans van met name Liverpool verjoeg, terwijl die ondanks het bezit van een geldig kaartje het stadion niet in mochten.

Door de ongeregeldheden, waarbij ook personen zonder ticket zouden hebben geprobeerd het Stade de France binnen te komen, begon de wedstrijd pas om 21.37 uur in plaats van om 21.00 uur.



Er werden meer dan 100 mensen gearresteerd en 230 personen raakten gewond. De Franse autoriteiten gaven aanvankelijk de fans van Liverpool de schuld.



"Het disfunctioneren vond plaats op alle niveaus, niet alleen tijdens en kort voor de wedstrijd, maar ook in de voorbereiding. Er was sprake van een gebrek aan coördinatie tussen de diverse betrokken diensten", doelde commissievoorzitter Laurent Lafon op het gebrek aan samenwerking tussen onder meer de politie, de beveiliging en verantwoordelijken van het openbaar vervoer.

Senator Laurent Lafon woont de hoorzitting over de ongeregeldheden tijdens de Champions League-finale bij. Senator Laurent Lafon woont de hoorzitting over de ongeregeldheden tijdens de Champions League-finale bij. Foto: Getty Images

UEFA komt zelf ook nog met onderzoek

"Een van de oorzaken waardoor het misging, was dat er niet geanticipeerd is op een vervoersstaking, waardoor fans op andere manieren dan voorzien bij het stadion arriveerden", zei Lafon. Ook waren beveiligers en agenten niet goed geïnstrueerd en leidden controleposten tot opstoppingen.

De onderzoekers weerlegden daarmee eerdere suggesties van onder anderen de Franse minister Gerald Darmanin, die grootscheepse fraude met toegangskaartjes de voornaamste oorzaak had genoemd en de Britse fans als boosdoeners aanwees. "Dat kan zeker niet als een van de hoofdoorzaken van de incidenten worden genoemd", zei Lafon.

De UEFA heeft recent aangekondigd dat ze ook zelf onderzoek gaat doen naar de ongeregeldheden voor aanvang van de Champions League-finale. Real Madrid won de wedstrijd met 1-0 dankzij een treffer van Vinícius Júnior.