Raheem Sterling heeft woensdag zijn overstap van Manchester City naar Chelsea afgerond. Met de transfer naar de Londense club keert de aanvaller terug in de stad waar hij een groot deel van zijn jeugd doorbracht.

De 27-jarige Sterling tekent een contract tot de zomer van 2027 bij Chelsea, dat naar verluidt 56 miljoen euro voor de Engelsman betaalt. Hij is de eerste grote aankoop onder de nieuwe eigenaar Todd Boehly.

"Londen is mijn thuis, de plek waar het allemaal begon voor me", reageert Sterling, die op zijn vijfde met zijn ouders van Jamaica naar Londen verhuisde en in de jeugd van Queens Park Rangers speelde.

"Het is geweldig om de kans te hebben om iedere week onder het toeziend oog van vrienden en familie te spelen. Ik kijk ernaar uit om dat in het shirt van Chelsea te doen."

Sterling neemt met open brief afscheid bij City

Sterling, wiens contract bij Manchester City doorliep tot medio 2023, maakte eerder op de dag in een open brief zijn afscheid bij City bekend. Hij bedankt daarin de technische staf, zijn teamgenoten en de supporters.

"Zeven seizoenen, elf hoofdprijzen, voor een heel leven herinneringen", zo begon Sterling zijn open brief. "Ik kwam hier als twintigjarige en ik ga weg als een man."

Sterling stapte in 2015 van Liverpool over naar Manchester City, dat destijds zo'n 50 miljoen euro betaalde voor de Engelse international. Hij kroonde zich met 'The Citizens' in de afgelopen zeven jaar onder meer vier keer tot kampioen van Engeland.

Het winnen van de Champions League zat er in zijn periode bij de club uit Manchester niet in. City bereikte in 2021 wel de finale, maar uitgerekend Chelsea was met 1-0 te sterk door een treffer van Kai Havertz.