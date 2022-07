Raheem Sterling heeft woensdag zijn vertrek bij Manchester City aangekondigd. Dat doet de 27-jarige aanvaller in een open brief die hij richt aan onder meer de fans van 'The Citizens'.

Verschillende Engelse media meldden in een eerder stadium al dat Sterling zal tekenen bij Chelsea, waar hij de eerste grote aankoop wordt onder de nieuwe eigenaar Todd Boehly, de opvolger van Roman Abramovich. De Londenaren zagen volgens Engelse media een bod van 56 miljoen euro geaccepteerd worden.

"Zeven seizoenen, elf hoofdprijzen, voor een heel leven herinneringen", zo begint Sterling zijn open brief. "Ik kwam hier als twintigjarige, ik ga weg als een man."

Sterling, wiens contract bij Manchester City doorloopt tot medio 2023, begint zijn brief met het bedanken van de technische staf, die volgens hem een grote rol heeft gespeeld in zijn ontwikkeling. Ook onder meer zijn teamgenoten en de supporters worden bedankt.

Guardiola wilde transfer niet blokkeren

Sterling doorliep het laatste deel van zijn jeugdopleiding bij Liverpool, de club waarvoor hij in augustus 2012 ook debuteerde als prof. In 2015 stapte de Engelse international voor zo'n 50 miljoen euro over naar Manchester City, waarmee hij zich onder meer vier keer tot kampioen van Engeland kroonde.

Het winnen van de Champions League zat er in die periode niet in. Manchester City bereikte in 2021 wel de finale, maar met Sterling in de basis was uitgerekend Chelsea met 1-0 te sterk door een treffer van Kai Havertz.

Manager Josep Guardiola van Manchester City heeft vaak benadrukt dat hij Sterling graag wil behouden, maar dat hij geen spelers tegen hun zin bij de club houdt.