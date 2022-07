Jean-Paul Boëtius houdt de komende tijd zijn conditie op peil bij Feyenoord, de club die hij gedurende twee verschillende periodes diende.

Feyenoord laat weten dat er "momenteel geen sprake is van een contractuele situatie". Boëtius zal donderdag voor het eerst meetrainen met de ploeg van trainer Arne Slot.

De 28-jarige buitenspeler annex aanvallende middenvelder zit zonder club sinds zijn contract bij FSV Mainz 05 onlangs afliep. Bij die Duitse ploeg was Boëtius vanaf 2018 actief, nadat hij was vertrokken bij Feyenoord.

Boëtius doorliep tussen 2000 en 2012 de jeugdopleiding van de Rotterdammers en maakte in het najaar van 2012 zijn debuut in de hoofdmacht van Feyenoord. Bij zijn vuurdoop trof hij doel tegen Ajax, in een Klassieker die in 2-2 eindigde.

Medio 2015 vertrok Boëtius naar FC Basel, waarbij zijn verbintenis in 2017 afliep. In die zomer keerde hij terug naar Feyenoord, dat hem na ruim een jaar transfereerde naar Mainz.

Boëtius werkte tot nu toe 136 officiële wedstrijden af voor Feyenoord, waarin hij 26 treffers maakte.