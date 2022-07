Erik ten Hag tempert het enthousiasme na de ruime oefenzege van Manchester United op Liverpool dinsdag. Volgens de manager zijn er genoeg verbeterpunten in de aanloop naar de start van het nieuwe seizoen.

"We moeten dit resultaat niet overschatten en voorzichtig blijven", reageerde Ten Hag na de 4-0-overwinning in Bangkok. "Liverpool speelde met drie verschillende teams en was bovendien nog niet op volle kracht."

In het oefenduel maakte Ten Hag zijn officieuze debuut als manager van de Engelse recordkampioen. Halverwege stond het al 3-0 door goals van Jadon Sancho, Fred en Anthony Martial. Na rust bepaalde Facundo Pellistri de eindstand.

"Al met al ben ik ben heel blij met de eerste wedstrijd en kunnen we zeggen dat we zijn begonnen met bouwen", zei Ten Hag, die de van Feyenoord overkomen Tyrell Malacia na rust liet debuteren en Donny van de Beek eveneens liet invallen.

Erik ten Hag naast Liverpool-manager Jürgen Klopp. Erik ten Hag naast Liverpool-manager Jürgen Klopp. Foto: Getty Images

'Maakten fouten bij het druk zetten'

Na rust stonden bij Liverpool onder anderen Darwin Núñez, Trent Alexander-Arnold, Mohamed Salah en Virgil van Dijk in het veld, maar zij konden de United-verdediging nauwelijks aan het wankelen te brengen. Desondanks bleef Ten Hag kritisch.

"We maakten wat fouten bij het druk zetten, waardoor we kansen tegen kregen", zei de tukker. "Het is duidelijk dat we nog hard moeten werken om die fouten weg te werken. Maar we moeten ook onthouden dat we nog maar net begonnen zijn."

Manchester United reist de komende dagen door naar Australië, waar de ploeg van Ten Hag oefent tegen Melbourne Victory. United begint het nieuwe Premier League-seizoen op 7 augustus tegen Brighton & Hove Albion.