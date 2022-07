Wayne Rooney keert als trainer terug bij DC United. De topscorer aller tijden van Engeland heeft voor twee jaar getekend bij de Amerikaanse club, waarvoor hij in 2018 en 2019 als speler actief was.

Het wordt de tweede trainersklus van Rooney, die vorige maand opstapte bij Derby County. Hij tekent voor twee jaar bij DC United, meldt de MLS-club dinsdag bij de presentatie van de vroegere aanvoerder van Manchester United.

De 36-jarige Rooney wacht nog wel op een werkvergunning voordat hij voor het eerst een training kan leiden bij de club uit Washington.

Rooney moet de stijgende lijn inzetten bij DC United, dat in de onderste regionen van de Eastern Conference bivakkeert. Een plek in de play-offs is ver weg. Afgelopen zaterdag verloor DC United met 7-0 van Philadelphia Union.

Wayne Rooney dinsdag bij zijn presentatie bij DC United. Foto: DC United

DC United is trots op terugkeer Rooney

Als speler was Rooney van grote waarde voor DC United. Hij scoorde 23 keer in 48 wedstrijden en gaf 15 assists. De club is er trots op dat de oud-spits terug is.

Voorzitter Jason Levien noemt hem "een legende" en "een van de meest veelbelovende trainers in het voetbal". "Bovendien kent hij de MLS en weet hij wat nodig is om hier succes te hebben."

Het is nog niet bekend wie de assistenten van Rooney worden. DC United meldt dat de samenstelling van de rest van de staf later pas bekendgemaakt wordt. Zolang Rooney geen werkvergunning heeft, zal interim-coach Chad Ashton de honneurs waarnemen.