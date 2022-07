In navolging van Jackie Groenen is ook Vivianne Miedema positief getest op het coronavirus. De captain van de Oranjevrouwen verblijft in isolatie en mist in ieder geval de EK-wedstrijd tegen Portugal van woensdag.

De positieve test van Miedema is de volgende tegenslag voor Oranje, dat het EK in Engeland zaterdag begon met een 1-1-gelijkspel tegen Zweden. Keeper Sari van Veenendaal raakte in die wedstrijd geblesseerd en mist de rest van het EK. Een dag na het gelijkspel testte Groenen positief en nu volgt Miedema.

"Vandaag om 17.00 uur kregen we het nieuws over Vivianne", zei bondscoach Mark Parsons dinsdag op de persconferentie van Oranje in Leigh, waar de ploeg woensdag tegen Portugal speelt. "Vivianne voelt zich oké, maar heeft symptomen. Ze moet net als Jackie op zichzelf letten in isolatie. Voor ons is het een grote klap, maar we moeten verder."

Het is afwachten hoelang de 25-jarige Miedema niet beschikbaar is voor Oranje, zoals dat ook bij Groenen het geval is. Wanneer een speelster geen symptomen meer heeft en negatief test, kan ze weer aansluiten bij de selectie.

Jackie Groenen testte afgelopen weekend al positief. Jackie Groenen testte afgelopen weekend al positief. Foto: Getty Images

KNVB scherpte gedragsregels al aan

De spelers van de Oranjevrouwen worden niet doorlopend getest, zoals vorig jaar op de Olympische Spelen in Tokio wel het geval was. Alleen bij coronagerelateerde klachten moeten zij zich bij de teamarts melden voor een coronatest. Na de positieve test van Groenen scherpte de KNVB de gedragsregels wel al aan.

Knuffelen na afloop van de wedstrijd is verleden tijd en de interviews met de schrijvende pers zijn voorlopig digitaal.

De KNVB hoopt zo te voorkomen dat nog meer spelers wegvallen. Tegen Portugal is naast Miedema en Groenen ook Anniek Nouwen, die tegen Engeland een enkelblessure opliep, niet beschikbaar. Na het treffen met de Portugese vrouwen wacht Nederland zondag de afsluitende groepswedstrijd tegen Zwitserland.

Nederland tegen Portugal in het Leigh Sports Village begint woensdag om 21.00 uur en staat onder leiding van de Kroatische scheidsrechter Ivana Martincic.