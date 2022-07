Erik ten Hag heeft dinsdag bij zijn officieuze debuut als manager van Manchester United een overtuigende overwinning op Liverpool geboekt. Het werd liefst 4-0 in het oefenduel dat werd gespeeld in Bangkok.

Tyrell Malacia, die eerder deze maand werd overgenomen van Feyenoord, beleefde direct na rust zijn vuurdoop bij Manchester United. Ook Donny van de Beek viel aan het begin van het tweede bedrijf in bij de Engelse recordkampioen. 'The Red Devils' stalden de ex-Ajacied in de tweede helft van het afgelopen seizoen bij Everton.

Ten Hag werkt via wedstrijden in Bangkok, Melbourne, Perth en Oslo toe naar de start van het Premier League-seizoen, op 7 augustus tegen Brighton & Hove Albion.

Met Liverpool kreeg de Nederlander te maken met een tegenstander van formaat bij zijn officieuze Manchester United-debuut, al stelde manager Jürgen Klopp van 'The Reds' lang niet zijn sterkst mogelijke basiself op. Bij de formatie van Ten Hag ontbrak Cristiano Ronaldo omdat hij extra vrije tijd heeft gekregen om een ​​familieprobleem op te lossen.

Manchester United opende al na twaalf minuten de score in het Rajamangala National Stadium. Nadat Isaac Mabaya de bal niet goed had weggewerkt, haalde Jadon Sancho succesvol uit. Na een half uur verdubbelde de ploeg van Ten Hag de marge via Fred, die het eindstation van een fraaie aanval was. Manchester United had de smaak te pakken en maakte er dankzij Anthony Martial 3-0 van. De Fransman sloeg toe met een stiftbal na balverlies van Neco Williams.

Manchester United neemt na een teleurstellend seizoen deze jaargang deel aan de Europa League. Manchester United neemt na een teleurstellend seizoen deze jaargang deel aan de Europa League. Foto: Getty Images

Manchester United loopt na rust verder uit

Halverwege voerde Ten Hag liefst tien wissels door en maakten onder anderen Malacia en Van de Beek hun entree. Bij Liverpool kwamen na rust onder anderen aankoop Darwin Núñez, Trent Alexander-Arnold, Mohamed Salah en Virgil van Dijk in de ploeg.

'The Reds' maakten met de meer gevestigde namen in de ploeg een stabielere indruk, maar de verliezend Champions League-finalist slaagde er nauwelijks in de defensie van Manchester United in verlegenheid te brengen. Sterker nog: Facundo Pellistri bepaalde zo'n kwartier voor tijd de eindstand. De Uruguayaan sloeg toe na een uitbraak, toen Liverpool veel risico's nam in de jacht op een aansluitingstreffer.

Manchester United vervolgt de oefencampagne vrijdag met een duel met Melbourne Victory in Melbourne.