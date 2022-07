De meeste spelers van het Zwitserse vrouwenelftal zijn hersteld van de maag- en darmklachten waar de selectie deze week door werd geteisterd. De ploeg van bondscoach Nils Nielsen, zondag tegenstander van de Oranjevrouwen op het EK, is dinsdag met 22 speelsters en 17 stafleden naar Sheffield afgereisd.

Eén speler en twee stafleden blijven uit voorzorg nog in het Zwitserse kamp en zijn niet meegereisd naar Sheffield, waar woensdag om 18.00 uur de wedstrijd tegen Zweden op het programma staat. Als ze geen symptomen hebben, voegt het drietal zich woensdag alsnog bij het team.

"Het merendeel van de getroffen spelers en stafleden is aan de betere hand. We zijn blij dat we toestemming hebben gekregen om te reizen en trainen", zegt de teamdokter van de Zwitserse ploeg in een verklaring.

Maandag maakte Zwitserland nog bekend dat acht spelers en elf stafleden waren getroffen door maag-darmklachten. Vanwege de uitbraak in de selectie werd de training die dag geschrapt.

Zwitserland begon het EK afgelopen zaterdag met een 2-2-gelijkspel tegen Portugal. Bij een zege op Zweden zet de ploeg van Nielsen een belangrijke stap richting de kwartfinales. Komende zondag sluit Zwitserland de groepsfase af tegen Nederland.

Het is pas de tweede keer dat de Zwitserse vrouwenploeg meedoet aan het EK. Bij de vorige editie - in 2017 in Nederland - was de groepsfase het eindstation.