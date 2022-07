Kostas Lamprou staat voor een terugkeer bij Willem II. De Tilburgers hebben een principeakkoord met PEC Zwolle bereikt over een overgang van de keeper. Excelsior legde dinsdag met Reda Kharchouch een nieuwe aanvaller vast. De spits komt over van stadgenoot Sparta Rotterdam en tekent voor drie jaar in Kralingen.

De transfer van Lamprou naar Willem II is nog niet helemaal in kannen en kruiken. De doelman moet eerst nog een medische keuring ondergaan en daarna worden de laatste formaliteiten afgerond. Lamprou staat nog een jaar onder contract bij PEC, waardoor Willem II een transfersom moet betalen.

Het is niet de eerste keer dat Lamprou het shirt van Willem II gaat dragen. De doelman speelde in het seizoen 2014/2015 op huurbasis voor de 'Tricolores' en tekende daarna een meerjarig contract in Tilburg.

Lamprou stond eerder in zijn carrière onder contract bij Feyenoord, Excelsior, Ajax, Vitesse en RKC Waalwijk. Hij heeft al 110 officiële wedstrijden achter zijn naam staan voor Willem II, dat afgelopen seizoen net als PEC Zwolle naar de Keuken Kampioen Divisie degradeerde.

Excelsior neemt Kharchouch over van Sparta

Eerder op dinsdag versterkte Excelsior zich met de 26-jarige Kharchouch, die het afgelopen seizoen nog op huurbasis uitkwam voor FC Emmen in de Keuken Kampioen Divisie. Hij was in 26 officiële wedstrijden goed voor zeven doelpunten en twee assists. Met de komst van Kharchouch heeft Excelsior een opvolger voor topscorer Thijs Dallinga, die naar Toulouse is vertrokken.

"Reda is de targetman waar wij naar op zoek waren", zegt technisch manager Niels van Duinen dinsdag. "Wij geloven met onze manier van spelen en zijn karakter dat hij ons beter kan laten voetballen. Hij heeft als spits bewezen op Keuken Kampioen Divisie-niveau goals te kunnen maken en heeft een enorme drive om dit ook in de Eredivisie te laten zien."

Kharchouch stond sinds de zomer van 2020 onder contract bij Sparta, dat hem destijds overnam van Telstar. De spits was voor de Noord-Hollanders in het seizoen 2019/2020 goed voor 22 doelpunten in dertig wedstrijden.

"In de media werd vaak gezegd: als Reda erin komt, dan ontstaat er wat. Ik word vaak vergeleken met topspitsen uit de Keuken Kampioen Divisie, maar ik wil graag laten zien dat ik het ook in de Eredivisie kan", aldus de zelfverzekerde Kharchouch.

Excelsior dwong afgelopen seizoen via de play-offs promotie naar de Eredivisie af. De ploeg van trainer Marinus Dijkhuizen rekende in een bizarre finale na strafschoppen af met ADO Den Haag.