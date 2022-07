Ajax heeft dinsdag de transfer van Owen Wijndal bevestigd. De 22-jarige linkervleugelverdediger wordt voor 10 miljoen euro overgenomen van AZ, waar zijn contract nog twee jaar doorliep.

De komst van Wijndal naar Amsterdam is niet bepaald een verrassing. Ajax aasde al maanden op de handtekening van de verdediger. Voormalig trainer Erik ten Hag bevestigde in maart al dat Wijndal op het lijstje van de hoofdstedelingen stond. De verdediger tekende tot medio 2027 bij Ajax.

Door het aantrekken van Wijndal neemt de kans toe dat Ajax bereid is om Nicolás Tagliafico te laten gaan. De Argentijn kon afgelopen winter naar FC Barcelona, maar de Amsterdammers blokkeerden toen een transfer.

Wijndal vierde op 4 februari 2017 in een Eredivisie-wedstrijd tegen PSV zijn debuut in de hoofdmacht van AZ. Pas in het seizoen 2019/2020 groeide de verdediger uit tot een vaste waarde bij de ploeg die destijds met Ajax om de landstitel streed.

Vanwege het coronavirus zette de KNVB in april 2020 een streep door de competitie. Ajax leidde toen op basis van een beter doelsaldo de dans en mocht daardoor rechtstreeks de Champions League in.

In de recente twee seizoenen finishte Wijndal met AZ op de derde en vijfde plaats. Afgelopen jaar nam de verdediger bij de Alkmaarders de aanvoerdersband over van de naar Atalanta Bergamo vertrokken Teun Koopmeiners.

Owen Wijndal na zijn AZ-debuut op 4 februari 2017 tegen PSV. Owen Wijndal na zijn AZ-debuut op 4 februari 2017 tegen PSV. Foto: Pro Shots

Wijndal speelde elf keer in het Nederlands elftal

Op 7 oktober 2020 maakte Wijndal in een oefenduel met Mexico (0-1-nederlaag) voor het eerst zijn opwachting in het Nederlands elftal. De linksback maakte vorig jaar ook deel uit van de EK-selectie en kwam in actie in de groepswedstrijden tegen Oekraïne en Oostenrijk.

Voor Ajax is Wijndal de tweede versterking, nadat vorige week Steven Bergwijn voor een recordbedrag van 31,25 miljoen euro werd overgenomen van Tottenham Hotspur.

De landskampioen is nu bezig aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen, een jaargang die op 30 juli officieel wordt ingeluid met de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV.