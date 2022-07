Kirsten van de Ven stopt na vijf jaar als manager vrouwenvoetbal bij de KNVB, zo is dinsdag bekendgemaakt. De bestuurder heeft zelf besloten haar baan op te zeggen. Ze wordt opgevolgd door Lucienne Reichardt.

De 37-jarige Van de Ven verhuist met haar gezin naar Zweden en stopt om die reden bij de voetbalbond. Haar laatste dag in Zeist is op 31 juli, de dag van de EK-finale op Wembley.

Reichardt was als voetballer actief voor ADO Den Haag, Ajax en West Ham United. Na haar spelersloopbaan ging ze als bestuurslid aan de slag bij ADO Den Haag vrouwen. Momenteel is ze statistisch onderzoeker bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

"We zijn erg tevreden met de komst van Lucienne als opvolger van Kirsten", zegt KNVB-directeur Jan Dirk van der Zee. "Toen we wisten dat Kirsten weg zou gaan, zijn we op zoek gegaan naar iemand die het vrouwenvoetbal weer een stap verder kan brengen."

"We zochten iemand die in de top heeft gespeeld, het vrouwenvoetballandschap goed kent en bestuurlijke ervaring heeft. Lucienne past in dit profiel en in onze gesprekken heeft ze ons ervan overtuigd dat zij de geschikte persoon is om het stokje van Kirsten over te nemen."

Lucienne Reichardt is de nieuwe manager vrouwenvoetbal. Foto: Ons Oranje

'Droom om bij te kunnen dragen aan verdere groei'

De inmiddels 31-jarige Reichardt was in haar jeugd actief voor verschillende nationale jeugdelftallen. De Haagse speelde onder meer in de elftallen onder 15, onder 17 en onder 19, waar ze voetbalde met onder anderen Lieke Martens.

"Mijn passie ligt in het vrouwenvoetbal. Het is een ontzettend mooie uitdaging om de ervaringen die ik zowel op als buiten het veld heb opgedaan, in te kunnen zetten voor het vrouwenvoetbal", zegt Reichardt in een eerste reactie.

"Voortbordurend op de stijgende lijn die nu is ingezet, willen we een strategie ontwikkelen met een focus op meer vrouwen in het voetbal en een nog sterkere Vrouwen Eredivisie. Het is een droom om bij te kunnen dragen aan de verdere groei van het meiden- en vrouwenvoetbal in Nederland."