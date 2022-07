Bondscoach Sarina Wiegman heeft maandagavond met Engeland dankzij de grootste overwinning ooit op een Europese eindronde een plek in de kwartfinales van het EK veiliggesteld. De topfavoriet liet in een ware galavoorstelling in Brighton geen spaan heel van Noorwegen: 8-0.

Bij rust leidde Engeland al met 6-0 in het Amex Stadium. De ploeg van Wiegman evenaarde daarmee het recordaantal goals dat ooit in een hele wedstrijd is gemaakt op een EK (mannen en vrouwen). Alessia Russo zorgde in de 65e minuut voor de historische 7-0.

De grootste zege op een EK vrouwenvoetbal dateerde van de vorige editie in 2017 en stond ook op naam van Engeland. De formatie was toen in Nederland met 6-0 te sterk voor Schotland. Vijf jaar geleden werd Engeland in de halve finales uitgeschakeld door de Oranjevrouwen, die de Europese titel pakten.

Door de eclatante overwinning op het Noorwegen van sterspeelster Ada Hegerberg is Engeland al zeker van een plek in de top twee in de poule. Noorwegen en Oostenrijk, dat maandagavond met 2-0 van het uitgeschakelde Noord-Ierland won, hebben drie punten minder en spelen in de laatste speelronde tegen elkaar.

Stand in poule A 1. Engeland 2-6 (+9)

2. Oostenrijk 2-3 (+1)

3. Noorwegen 2-3 (-5)

4. Noord-Ierland 2-0 (-5)

Het Engeland van Sarina Wiegman maakte tegen Noorwegen nog maar eens duidelijk waarom het de topfavoriet is op het EK.

Engeland maakt in eerste helft gehakt van Noorwegen

Vooraf was nog de verwachting dat Noorwegen enige tegenstand zou kunnen bieden aan het gastland, maar daar was geen moment sprake van. De lijdensweg van de Noren begon in de twaalfde minuut. Ellen White werd vastgepakt door Maria Thorisdottir en ging gretig naar de grond, maar scheidsrechter Riem Hussein wees resoluut naar de stip. Georgia Stanway schoot onberispelijk raak van 11 meter.

Noorwegen, de wereldkampioen van 1995, was amper bekomen van de tegentreffer of de 2-0 was een feit. Lauren Hemp hoefde van dichtbij alleen maar binnen te tikken na een goede actie van Beth Mead aan de rechterkant. De assistent-scheidsrechter vlagde voor buitenspel, maar de VAR zag in de herhaling dat daar totaal geen sprake van was en keurde de treffer goed.

Het ging daarna van kwaad tot erger voor het zwakke Noorwegen, want na een half uur was het wéér Thorisdottir die in de fout ging. De verdediger werd onder druk aangespeeld en verloor de bal door een slechte aanname aan de gretige White, die oog in oog met Guro Pettersen geen fout maakte.

De Noorse vrouwen werden volledig weggeblazen door de speelsters van Wiegman, dat geen gas terugnam en voor rust nog drie keer scoorde. Mead kopte in de 34e minuut de 4-0 binnen en tekende vlak daarna na een fraaie dribbel voor de vijfde treffer. White maakte de afgang voor Noorwegen in de eerste helft helemaal compleet door er 6-0 van te maken.

Het spelbeeld bleef na rust hetzelfde, al kwam Engeland er wat minder vaak doorheen. Het duurde dan ook twintig minuten voordat de historische 7-0 een feit was. Russo timede goed bij een hoge voorzet vanaf de rechterkant en kopte in de korte hoek binnen. Daarmee was de Noorse lijdensweg nog niet ten einde, want in de 81e minuut werkte Mead van dichtbij de 8-0 binnen en noteerde ze een hattrick.