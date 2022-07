FC Twente is er maandag in geslaagd om Joshua Brenet langer vast te leggen. De rechtervleugelverdediger, die het afgelopen half jaar al voor de tukkers speelde, tekent een contract tot medio 2024 in Enschede.

De 28-jarige Brenet tekende in januari een contract voor zes maanden bij FC Twente, waardoor het de vraag was of hij komend seizoen ook in Enschede zou spelen. De geboren Limburger stond naar verluidt ook in de belangstelling van Feyenoord, maar hij besloot Twente trouw te blijven.

"Afgelopen half jaar heb ik met veel plezier en blijdschap bij FC Twente gespeeld en mezelf als voetballer weer kunnen laten zien", zegt Brenet. "Het is niet alleen belangrijk dat ik zelf een goed gevoel heb bij de club, maar dat moet mijn familie ook hebben. Dat gevoel hebben we bij FC Twente."

In zijn eerste maanden bij FC Twente dwong Brenet direct een basisplek af. Hij speelde in totaal dertien competitiewedstrijden, waarin hij twee keer scoorde en een assist leverde. De ploeg van trainer Ron Jans eindigde als vierde in de Eredivisie en veroverde zo een ticket voor de derde voorronde van de Conference League.

"We hebben even geduld moeten hebben, maar we zijn heel blij dat Joshua voor een nieuwe periode bij FC Twente heeft gekozen", zegt technisch directeur Jan Streuer. "Joshua heeft het afgelopen half jaar laten zien tot een van de beste rechterverdedigers van Nederland te behoren."

Brenet begon zijn loopbaan in 2012 bij PSV en maakte na zes jaar de overstap naar TSG Hoffenheim. De tweevoudig Oranje-international overtuigde niet bij de Bundesliga-club en werd in januari 2020 al voor een half jaar aan Vitesse verhuurd.