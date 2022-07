Dani Alves keerde begin dit jaar tot zijn grote vreugde terug bij FC Barcelona, maar schrok van de staat waarin de noodlijdende club verkeert. Volgens de Braziliaan is er vrijwel niks meer over van het imperium dat jaren geleden is opgebouwd.

"De club heeft in de afgelopen jaren gezondigd", zegt de 39-jarige Alves maandag in een interview met de Britse krant The Guardian. "Barcelona geeft niks meer om de mensen die historie voor de club hebben geschreven. Als supporter zou ik graag zien dat Barcelona bepaalde dingen anders zou aanpakken."

Alves won in zijn eerste periode (2008-2016) onder meer zes landstitels en drie keer de Champions League met Barcelona, dat door wanbeleid in de laatste jaren in financieel zwaar weer belandde. De Spaanse grootmacht kon clubicoon Lionel Messi daardoor niet behouden en moet het veelal hebben van transfervrije spelers.

Een van die aanwinsten was Alves, die in de tweede seizoenshelft onder zijn voormalige ploeggenoot Xavi vijftien officiële wedstrijden speelde. Het contract van de Braziliaan werd aan het einde van het afgelopen seizoen desondanks niet verlengd.

"Ik ben Xavi en de voorzitter (Joan Laporta, red.) voor eeuwig dankbaar dat ik terug kon keren", zegt de momenteel clubloze Alves. "Ik heb vijf jaar gedroomd van een tweede periode bij FC Barcelona, dus er is geen sprake van dat ik verdrietig ben vertrokken."

"Ik trof een club vol met jonge mensen met geweldige ideeën op het veld, maar Barcelona moet het buiten het veld beter gaan doen. De huidige mindset is totaal anders in vergelijking met wat wij jaren geleden hebben opgebouwd. Ik hoop heel erg dat Barcelona terugkeert aan de top, maar dat wordt erg gecompliceerd."